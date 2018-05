Algérie: Jijel - Une hausse de 11% dans la production de poissons en 2017

La wilaya de Jijel compte trois ports de pêche, Boudis, Ziama Mansouriah et El Aouna, en cours de réalisation avec une capacité d'accostage de 505 unités, et deux plages d'échouage dans la commune de Sidi Abdelaziz et à Ouled Bounar relevant de la commune de Jijel et totalisant une capacité d'accostage de 90 unités, a-t-on appris auprès des services de la Direction de la pêche et des produits halieutiques.

La manifestation ports et barrages bleus a pour objectif, selon Ali Bouhedide, de sensibiliser les citoyens sur les risques de la pollution maritime et de lutter contre cette dégradation du milieu qui constitue un danger pour les produits halieutiques, source de vie pour de nombreux professionnels de la pêche.

