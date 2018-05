Algérie: L'ONJSA honore des anciens journalistes sportifs algériens

Cette conférence a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques et sportives nationales dont les ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et de la Communication, Djamel Kaouane.

La cérémonie de distinction a été organisée à l'occasion des la conférence intitulée "l'Algérie et les instances sportives internationales : constat et perspectives", initiée par l'ONJSA sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

ALGER - L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a honoré plusieurs anciens journalistes qui ont marqué de leur empreinte la scène sportive algérienne et contribué de manière significative au développement et au progrès du sport algérien.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.