Algérie: Badminton/Coupe d'Algérie 2017-2018 - Le CASA Mohammadia sacré

Ce sacre confirme la suprématie du CASAM car c'est la deuxième année consécutive qu'il domine autant les débats, y compris en championnat. Un succès et une régularité que l'entraîneur Mohamed Idir Mahlous explique par la qualité des effectifs dont dispose le club, composé d'environ 80% d'internationaux qui ont "l'habitude de côtoyer régulièrement le haut niveau" à travers notamment leur participation aux joutes internationales et continentales.

Une moisson qui lui a permis de devancer le club de Souk El Ténine (Béjaïa), lequel a pris la deuxième place avec 2 or, au moment où la Jeunesse sportive de Mohammadia a complété le podium avec 1 or, 1 argent et 1 bronze.

Outre les seniors (messieurs/dames), les finales ont concerné cinq autres catégories d'âge, à savoir celles des 11, 13, 15, 17 et 19 ans, marquées par une nette domination du CASAM qui a remporté 8 médailles d'or, 2 en argent et 5 en bronze.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.