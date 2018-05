Algérie: Commémoration du 59e anniversaire de la mort du colonel Si M'hamed Bougara à Médéa

Au déclenchement de la Révolution de novembre 54, Si M'hamed Bougara est chargé de l'organisation de la résistance armée à Amrouna, dans la localité de Tniet El-Had. Il participera, le 20 Aout 1956, au congrès de la Soummam et fut désigné responsable politique et membre du conseil de la wilaya Iv Historique, puis promu, en 1958, au grade de colonel. Il est nommé à la tête des troupes de la ALN opérant à travers tout le territoire de cette même wilaya, jusqu'à sa mort, le 5 mai 1959.

"Le combat du colonel Si M'hamed Bougara restera gravé à jamais dans la mémoire des Algériens et sa bravoure et son abnégation sont un modèle pour les futures générations", a indiqué le ministre, lors de son intervention, ajoutant que le parcours de cette grande figure de la guerre de libération constitue une "passerelle entre le passé récent du pays et son avenir".

