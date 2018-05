Burkina Faso: Le parti de Blaise Compaoré cherche son nouveau président

L'une des candidatures féminines est celle de Juliette Bonkoungou. Elle est député et ex-ambassadrice du Burkina Faso au Canada. Les jeunes souhaitent également faire entendre leur voix. On enregistre la candidature d'Alpha Yago, secrétaire chargé du mouvement associatif et des organisations de la société civile.

Dix-neuf candidatures sont déjà sur la table du comité d'organisation. Parmi ces candidats figurent Eddie Constant Komboigo, le président sortant du parti, qui vient d'être blanchi par la justice dans le cadre de la procédure du dossier du coup de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. ll y a aussi Boureima Badini, ancien ministre de la justice et ancien représentant du facilitateur dans la crise ivoirienne et Jean Couldiaty, ancien ministre de l'environnement.

