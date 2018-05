Sénégal: Commune de Gnith - Les partenaires britanniques de Waf au chevet de Yamane Fall

Les populations de Yamane Fall, un village situé dans le département de Dagana, plus précisément à Gnith, dans l'arrondissement de Ndiayes- et des localités environnantes sont résolument engagées à poursuivre leur collaboration avec West Africa Farms, une entreprise agro-industrielle britannique de production de radis, de salade et d'oignon vert, établie dans cette localité.

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, et en présence du directeur général de Waf, Robin Mann, le directeur des Ressources humaines et de la Responsabilité sociétale, Mounirou Samb, s'est adressé à la presse pour révéler que cette société enregistre chaque année un chiffre d'affaires de 4,500 milliards de FCfa, fait travailler 2.500 personnes dont la masse salariale annuelle est de plus de 800 millions de FCfa.

Il a rappelé que cette société britannique de production agricole intervient à Yamane Fall depuis 2011 et est parvenue à mettre en valeur 240 ha de terres cultivables, dont 30 ha sont destinés actuellement à la production bio. Selon M. Samb, cette société a pu faire en sorte que les employés et la Direction générale ont dépassé l'ère où les rapports entre les deux entités tournaient autour des revendications, se résumaient à des bras de fer, des remises de cahier de doléances, etc.

De l'avis de M. Samb, s'il y a un climat social apaisé et une plateforme qui permettent aux travailleurs de discuter de leurs préoccupations au quotidien, et à la Direction générale de trouver les solutions les plus adéquates à ces problèmes, la célébration de la Journée internationale du travail ne peut être que l'occasion de fêter, de communier dans la joie et l'allégresse. C'est ainsi qu'il s'est réjoui du geste de la Direction générale consistant à remettre un cadeau à chaque travailleur.

Il a enfin rappelé que Waf a réalisé à Yamane Fall un poste de santé, d'un coût global de 60 millions de FCfa, qui polarise 70 villages pour 35.000 habitants, un abreuvoir pour le bétail et des salles de classe.