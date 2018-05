Algérie: Ouverture à Alger d'une conférence sur la représentation algérienne dans les instances sportives internationales

Alger — Une conférence sur la représentation algérienne dans les instances sportives internationales a débuté samedi à Alger en présence de plusieurs personnalités politiques et sportives nationales.

Initiée par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) et organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la journée mondiale de la liberté d'expression (3 mai), la conférence enregistre la présence des ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et de la Communication, Djamel Kaouane.

"La communication sportive occupe une place primordiale dans le secteur de la jeunesse et des sports à travers la mise en place d'une stratégie étudiée pour promouvoir l'image de l'Algérie à l'extérieur. La participation algérienne dans les instances internationales est inscrite dans la politique nationale de sport", a déclaré Mohamed Hattab lors de son discours d'ouverture.

De son côté, le ministre de la Communication a remercié l'ONJSA pour cette initiative "très louable". "La presse sportive algérienne a toujours joué un rôle important pour la promotion de l'image de notre pays dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Algérie", a-t-il dit.

A cette occasion, une étude présentée par le Docteur Nasredine Guemriche sur les représentants algériens activant au sein des institutions sportives internationales, a montré qu'une trentaine d'entre eux sont membres d'organes exécutifs de ces institutions.

Parmi les constats établis par cette étude réalisée durant la période allant du 1er au 17 avril 2018, l'"absence d'une réelle politique des relations sportives internationales avec des objectifs stratégiques dont la convergence doit tendre à la promotion du développement du sport national".

"L'indifférence des pouvoirs publics à l'égard des représentants algériens est marquée notamment par l'indigence des moyens mis à leur disposition (...) et l'absence d'un statut conférant un certain nombre d'avantages et de facilités inhérents à leur poste international", a relevé Nasredine Guemriche.

A l'instar des années précédentes, l'ONJSA honorera à cette occasion plusieurs anciens journalistes qui ont marqué de leur empreinte la scène sportive algérienne et contribué de manière significative au développement et au progrès du sport algérien.