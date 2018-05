Algérie: Mouna Hamitouche, une Britannique d'origine algérienne élue dans une municipalité de Londres

Devant presque 60 000 au stade olympique d'Alger, le Mouloudia d'Alger et le Difaâ Hassani El Jadida se sont… Plus »

Diplômée de l'Ecole nationale de journalisme d'Alger, Mme Hamitouche a exercé en tant que journaliste dans le magazine de la femme "El Djazairia" et au journal "Al-Chaab", avant de rejoindre l'agence Algérie Presse Service (APS) entre 1978 et 1979.

Elle est la première citoyenne britannique d'origine algérienne et du Moyen-Orient, dans toute l'histoire du Royaume-Uni, à avoir été élue maire d'une municipalité à Londres et inscrire son nom en lettres d'or sur la liste des maires qui se sont succédé à la tête d'Islington.

"je suis comblée d'avoir réussi à m'imposer dans un pays très compétitif et dans la première démocratie du monde", a-t-elle ajouté non sans émotion. Mme Hamitouche a été élue pour la première fois, membre du conseil d'Islington en 2006. En 2010 elle a été élue maire de cette municipalité, avant d'être encore réélue en 2010 en qualité de membre du même conseil.

"Je suis très fière et honorée d'avoir été choisie pour la quatrième fois, afin de représenter Islington, l'une des plus importantes municipalités de Londres", a-t-elle déclaré samedi à l'APS, après la publication officielle des résultats des élections.

