Sénégal: Rapport national sur les Odd - La société civile peaufine sa contribution

Dans le cadre de l'élaboration du rapport national sur les Objectifs de développement durable (Odd), le Congad tient des consultations interrégionales. C'est dans ce sillage que s'inscrit la rencontre décentralisée qui a eu lieu à Thiès. Selon Salimatou Bocoum, directrice de l'Ong Sightsavers, elle vise à remonter les avis et recommandations à partir du vécu des populations à la base. Car « le suivi des Objectifs de développement durable est dévolu à la société civile », a-t-elle précisé. Ainsi, en tant que structure faîtière, le Congad est en train de conduire la réflexion sur ce que le gouvernement du Sénégal fait sur la question qui intéresse toutes les sphères du pays. « Certes, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement au vue du premier rapport fourni, mais la société civile veut parler d'une seule voix afin de jouer son rôle de regard extérieur libre, critique, en apportant les points de vue des populations situées au plus bas de l'échelle sociale », a-t-elle indiqué.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.