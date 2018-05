Sénégal: Malick Gakou sur les défections dans son parti - «Les arrivées sont beaucoup plus nombreuses que les départs»

La vague de départ de militants de premier rang du Grand parti vers la mouvance présidentielle n'ébranle pas Malick Gackou, qui a minimisé cette saignée que vit sa formation politique.

Considérant les difficultés inhérentes à la gestion d'un parti politique qui, de surcroit, est dans l'opposition, le leader du « Grand parti », El hadj Malick Gackou, est d'avis qu'il est difficile de gérer une formation politique qui est dans l'opposition et tout le monde ne peut pas supporter les rigueurs de l'opposition ». A l'en croire, « les membres du Grand parti ont des convictions fortes et nous ne croyons pas à la politique politicienne.

La construction du pays requiert des sacrifices. Aussi, je n'ai aucun commentaire à faire de ces départs », a-t-il déclaré, hier, sur la Rfm. Toutefois, « depuis le lancement du Programme alternatif Suxali Sénégal (Pass), les arrivées sont beaucoup plus nombreuses que les départs et nous enregistrons beaucoup d'adhésion chaque jour », a-t-il soutenu. En attestent « les 300 cartes d'adhésion vendues depuis lors qui montrent que notre parti est le plus grand du landerneau politique», dit-il.

En outre, il a salué le dénouement heureux de la crise scolaire, non sans inviter le gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis des syndicats d'enseignants pour que l'école sénégalaise puisse retrouver une stabilité ».

Ainsi, « la direction du grand parti jouera son rôle de vigie et veillera au respect strict de l'application des engagements souscrits pas le gouvernement », assure-t-il. Pour Malick Gakou, « le Grand parti croit à l'éducation des enfants et respecte les enseignants car l'avenir du pays dépend de la bonne éducation et de l'instruction de ses enfants ».