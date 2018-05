Sénégal: Trophée Babacar Ndiaye - Le Président Uhuru Kenyatta honoré

Après Macky Sall et Paul Kagame en en 2017, le président Kenya, Uhuru Kenyatta, est lauréat pour l'édition 2018, du Trophée Babacar Ndiaye (ancien de la Banque africaine de développement) qui, depuis 2016, à travers « the Africa Road Builders-Trophée », récompense les meilleures initiatives en matière de routes, de transports en Afrique.

Après ses deux précédentes éditions tenues à Lusaka puis Dakar, le prix « Super Grand Bâtisseur-Trophée Babacar Ndiaye », pour l'édition 2018, honorant le chef d'État dont le pays connaît le plus de succès en matière de transports et de routes, s'est tenu, hier, à Dakar. Sponsorisée par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires, cette initiative vise à promouvoir des routes et des moyens de transports modernes et performants pour le développement de l'Afrique mais aussi à assurer une plus grande mobilité avec des services innovants qui contribuent à rendre l'économie africaine plus dynamique.

Après le choix porté en 2017 sur les présidents Macky Sall du Sénégal et Paul Kagame du Rwanda, cette année, le chef de l'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été désigné comme lauréat du prix « Super Grand Bâtisseur-Trophée Babacar Ndiaye ».

Selon Adama Diaw, le président du Comité de sélection, trois critères ont guidé ce choix : l'impact social (création d'emplois, intégration), le respect de l'environnement pour une vision durable et la soutenabilité du financement avec l'option d'un investissement innovant loin de ceux qui ruinent l'économie des pays africains.

Selon lui, le réseau qui regroupe plus d'une vingtaine de journalistes issus des différentes régions d'Afrique anglophones comme francophones a aussi tenu compte des observations issues des rencontres publiques des institutions et organisations internationales sur le développement des routes et des transports en Afrique ainsi que toutes les publications disponibles et consultables dans les domaines considérés. En raison d'une vision ayant abouti à une fascinante transformation de son réseau routier, de son chemin de fer mais aussi du transport aérien du Kenya avec des tarifs parmi les plus bas pour les billets d'avion (moins de 15.000 FCfa entre Nairobi et Mombassa),sans oublier l'éclairage public et l'éclairage des infrastructures routières,le choix du comité a porté sur Uhuru Kenyatta.

Le comité a également salué la volonté affichée des dirigeants du continent de relever le défi du développement des infrastructures. Modou Kane Diaw, représentant du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a salué cette initiative qui s'illustre « comme un plaidoyer pour le développement du continent ». Un hommage a été rendu à Babacar Ndiaye, « un panafricaniste hors pair » qui a dirigé, pendant dix ans, la Banque africaine de développement.

Barthélémy Kouamé, directeur général de Acturoutes Côte d'Ivoire, a rappelé sa célèbre phrase qui lui collait bien : « Je ne connais pas de nationalité mais plutôt des hommes et des femmes au service du développement du continent africain ».