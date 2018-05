Burkina Faso: Plus de neuf milliards FCFA prêtés par l'Opep

Le prêt va financer partiellement le projet de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'Université de Koudougou (centre-ouest), a annoncé le ministère burkinabè de l'Economique, des finances et du développement, a-t-on appris.

D'un montant de 9,408 milliards de FCFA, le prêt a été signé par le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, des finances et du développement, Edith Yaka, et le directeur général du fonds de l'Opep pour le développement international (Ofid), Suleiman Jasir Al-Herbish.

D'un coût global estimé à 18,144 milliards de FCFA, le projet est cofinancé par la Banque arabe pour le développement en Afrique, l'Ofid et le Burkina Faso. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et vise la réalisation d'un programme de modernisation et d'extension des universités nationales.

Il s'agit, d'une part, de renforcer la capacité d'accueil en matière d'infrastructure universitaire, de former des cadres dans tous les domaines, de promouvoir la recherche scientifique et la vulgarisation des travaux de la recherche, de renforcer les capacités des ressources humaines et de contribuer au développement économique et social et, d'autre part, de valoriser des compétences dans tous les secteurs d'activités du Burkina Faso et d'améliorer la qualité de la formation et la consolidation de l'adéquation formation-emploi.