Madagascar: Naivo Marius Rakotozafindrabe - « Les médiateurs ne sont pas des envahisseurs»

interview

Consultant international en matière de gouvernance et grand commis de l'Etat, Naivo Marius Rakotozafindrabe, car il s'agit de lui, nous livre son point de vue sur les actualités nationales.

Commençons si vous voulez bien par l'arrivée des médiateurs de la SADEC, de l'Union Africaine et des Nations Unies. Certains disent que c'est une atteinte flagrante à notre souveraineté, et qu'on en a pas du tout besoin ; d'autres ne s'en offusquent pas outre mesure, et attendent de voir leurs communiqués ou leurs résolutions. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Disons les choses crûment. Primo, les « Médiateurs » ne sont pas des « envahisseurs ». Nous avons choisi de faire partie de notre plein gré de ces organisations sus-évoquées. Ce serait un manquement grave de leur part de verser dans une politique de non assistance à un peuple en danger. Il y a en effet péril en la demeure, et ce serait irresponsable d'attendre un pourrissement proche du chaos avant de voir avec les Malgaches, que faire pour aider ce pays. Secundo, les choses doivent être claires : la présence de ces « médiateurs » ne signifie nullement que, les grandes « Entités Fondatrices »de la Nation sont out. Non, l'Eglise, notamment la FFKM, n'est pas out ; la Société Civile n'est pas out ; les Partis politiques ne sont pas out ; les divers Ordres Professionnels, y compris les Journalistes, ne sont pas out ; les Institutions ne sont pas out ; l'Armée n'est pas out ; la CENI n'est pas out ; le CFM n'est pas out. C'est bien évidemment à nous Malgaches de trouver « la bonne solution ». Enfin, tertio, ne nous voilons pas la face et ne soyons pas hypocrites : si des « médiateurs » sont là, c'est parce que nous les Malgaches n'avons pas pu résoudre jusqu'à maintenant notre problème de crises cycliques.

Peut-on connaître, d'après vous, les causes de ces crises cycliques ? Pourquoi nous en sommes arrivés là alors que notre PNB a quand même augmenté ? Et pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions alors que nous sommes dans une démocratie ?

C'est à chaque citoyen et à chaque responsable institutionnel de « s'auto interpeller ». Certes le PNB a augmenté. Mais les gens ne tombent pas amoureux d'un PNB. Surtout quand les comptes de l'Etat ignorent les laissés-pour-compte. Nous sommes tous Malgaches, donc « embarqués » sur le même bateau, mais les uns en cabine de luxe tandis que les autres sont dans les soutes.

Alors que faire ? Vous avez une solution ?

Nous devons faire face à une dictature de l'urgence, à savoir régler cette crise pour aller vers un renouveau de l'Etat, une reconstruction de la Nation, lesquels ne se décident pas en catimini, car ça ne saurait être abordé qu'à froid, dans un climat de stabilité civique, dans un climat de sérénité retrouvée. Pour cela, c'est vital de nommer un Premier ministre fort mais crédible qui ne soit pas l'otage d'un clan.