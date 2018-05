Madagascar: Poetic Lover - La venue du groupe, confirmée !

Les Barea au tournoi de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien sont rentrés avec… Plus »

Leurs titres étaient effectivement repris à tue-tête par les jeunes. Près d'une vingtaine d'années plus tard, les voilà à l'affiche de deux concerts à Tana. Le premier au Carlton Anosy le 18 mai et le second à Antsahamanitra le lendemain. « Après quelques hésitations dues au contexte politique, la venue du groupe est maintenue et, ils espèrent que vous serez tous présents pour les accueillir, chanter et faire la fête avec eux », annoncent les gars de Kintana & Kanto productions, organisateurs de l'événement. Les tickets seront d'ailleurs disponibles à partir du lundi 7 mai.

Les générations 80 et 90 se souviennent tous certainement des Poetic Lover. Ce groupe dont les titres parlent presque tous d'amour avec un grand A. A l'époque, ils avaient fait un carton. Sortis vainqueurs de l'émission « Graines de star », les Poetic lover se sont démarqués par leurs inspirations Rn'B et leurs costumes blancs. Leur album « Amants poétiques » avec lequel, les Malgaches les ont connus, se vend à 300.000 exemplaires. Leur succès a même retenti à Madagascar.

Ce n'est plus une rumeur ! « Kintana & Kanto productions » vient de confirmer la venue et la tenue des concerts du groupe Poetic Lover, les Boyz II men français des années 90

