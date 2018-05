Madagascar: Ambohimanambola - Le domicile d'un commerçant attaqué par trois bandits armés

Les Barea au tournoi de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien sont rentrés avec… Plus »

Vers 1 heure 30 du matin, trois bandits armés d'un pistolet automatique, de sabres, et d'un fusil se sont introduits de force dans la maison. Pris au dépourvu, les personnes à l'intérieur ont dû se soumettre aux prédateurs qui sont par la suite, passés à la fouille de toutes les pièces. Dans sa plainte, la victime affirme avoir perdu 2.000.000 ariary, quelques paquets de cigarettes, et deux cartons de bougies. Vu le moment de la déposition de la victime, la gendarmerie qui était alors alertée tardivement, n'a fait que constater les dégâts pour enclencher l'enquête. Aucun suspect n'est arrêté jusqu'à hier. Heureusement, aucun préjudice humain n'a été à déplorer.

On dirait que l'insécurité dans les zones périphériques de la ville d'Antananarivo a pris de l'ampleur ces derniers temps. Des attaques à main armée se multiplient, et les bandits ont frappé comme si, ils pensaient que désormais, il n'y a plus de forces de l'ordre dans ce pays.

