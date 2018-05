Madagascar: Une nouvelle donne en train de s'installer

La HCC a joué pleinement son rôle de juge constitutionnel, en retoquant ces lois électorales ayant suscité beaucoup de controverses. Les membres de cette auguste institution ont jugé selon le droit et ont donc rendu un jugement qui ne souffre d'aucune discussion.

Le régime a essuyé un camouflet dont il ne pourra pas se relever, et il doit maintenant se conformer aux règles de la république. Le jeu démocratique va maintenant être respecté et la politique dans le bon sens du terme, va reprendre ses droits.

Une nouvelle donne en train de s'installer

Les juges constitutionnels ont jugé selon le droit et n'ont pas été influencés par les pressions exercées par l'opposition ou par le pouvoir. Ils n'ont pas usé de circonvolutions verbales pour justifier leur jugement. Tous les articles des lois électorales qui ont soulevé la controverse, ont été retoqués et la décision prise est irrévocable. La situation est maintenant revenue à la normale. Les députés du changement ont obtenu gain de cause, et un nouvel examen de ces lois doit être fait. Comment va-t-on procéder ? Les négociations sont en train de se faire.

Dans le schéma actuel, le régime est en position de faiblesse. Le chef de l'Etat exerce ses prérogatives, mais il n'est plus omnipotent. La Constitution définit les limites de son pouvoir. Il ne peut plus faire cette précampagne intempestive qui avait fortement incommodé l'opinion. Il n'a pas encore annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, mais ce qui paraissait évident ne l'est plus aujourd'hui pour sa candidature à l'élection présidentielle, car la donne a changé. Une nouvelle page de la politique malgache est en train de s'écrire.