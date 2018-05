Madagascar: MCC - Un focus sur la promotion des exportations à la FIM

Le gouvernement continue de travailler main dans la main avec le secteur privé. Le ministre du Commerce et de la Consommation Chabani Nourdine l'a réitéré avant-hier lors de l'ouverture de la Foire Internationale de Madagascar, où son département a fait un focus sur l'exportation et l'intégration régionale.

Et ce, à travers une présentation des statistiques des échanges commerciaux de Madagascar avec ses pays partenaires, au sein des communautés économiques régionales et dans le cadre des accords de partenariat. Faut-il, en effet, rappeler que la participation du ministère du Commerce et de la Consommation dans cette édition 2018, vise à faire connaître au grand public et aux opérateurs économiques ,les détails principaux sur des échanges import/export de Madagascar au sein de: COMESA - SADC - AGOA - APE - ASIE.

Réorientation stratégique. Une occasion pour les visiteurs de rechercher à tirer profit de l'intégration régionale et des accords que Madagascar a signés. Pour cela, il faut que toutes les parties prenantes aient les bonnes informations à leurs dispositions et cela fait justement partie de la réorientation stratégique des missions de la direction générale du commerce extérieure, soit la promotion des échanges extérieures, au-delà des négociations internationales.

En tout cas, la promotion du commerce extérieur fait partie des grandes priorités du MCC. L'objectif étant de positionner Madagascar dans le rang des pays les mieux placés dans les échanges internationaux. En tout cas, les efforts menés jusqu'ici par les opérateurs économiques avec l'appui du MCC commencent à porter des fruits. Dans nos échanges avec l'Union européenne, par exemple, notre balance commerciale est excédentaire de plus de +493 millions d'euros. Cependant, la balance commerciale est déficitaire avec la Chine : - 580 millions $, l'Inde : - 184 milions $, le COMESA - 106 Millions $, et la SADC -147 millions $.

Dispositifs d'appui. Selon le ministre Chabani Nourdine, l'un des moyens de combler ce déficit de la balance commerciale est de produire davantage et travailler sur une meilleure compétitivité des entreprises. Ainsi, prioriser l'industrialisation du pays permet d'exporter des produits à fortes valeurs ajoutées. Actuellement, le MCC est en train de mettre en place des dispositifs d'appui à l'exportation (APEX) avec l'appui de l'UE et l'AFD. Des composantes sont prévues

pour l'identification de nouveaux marchés à l'export, le renforcement de notre infrastructure qualité et le respect des normes, l'appui au respect des normes sanitaires et phytosanitaires, et l'appui aux filières ayant un fort potentiel d'exportation (agri business, TICs, textile, tourisme)