Madagascar: Pétanque - Intercommunauté Toamasina - Akil, Hatim et Mitha confirment leur suprématie

Mission accomplie. Le Bourhani Sport Club de Tamatave a organisé durant le week-end de la fête du travail, un grand concours de boule inter-communauté au Boulodrome Anwaraly Nazaraly.

L'équipe triplette composée d'Akil Mamodaly, Hatim Kabir et Serge Mitha s'est illustrée en finale en s'imposant face à la bande à Archad Patrick Rezabhagat sur le score net de 13 à 3. L'équipe gagnante a joué ensemble pour la première fois, et le pari a été gagné. Serge Mitha est considéré comme le meilleur tireur de la compétition. Hatim Kabir n'est autre que l'un des meilleurs pointeurs de sa génération. Akil Mamodaly président de Club, n'est plus à présenter dans le paysage de la pétanque de la région Atsinanana.

En quart de finale, l'équipe championne a battu la formation de Bourhane Bematelas, Chalman et Khalid sur le score de 13 à 10. En demi-finale, ils ont balayé la triplette de Mouslime Anwaraly - Fakrou et Djouned par 13 à 1.Elles étaient 32 triplettes à partager leurs joutes lors de ce tournoi. Ce rendez-vous a permis aux boulistes de bien se préparer. Et ce, en vue du prochain tournoi après le Ramadan.