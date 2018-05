Madagascar: CJSOI - Les jeunes Barea récompensés par la FMF

Les Barea au tournoi de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien sont rentrés avec tous les honneurs après avoir perdu en finale lors de la séance de tirs au but.

« Malgré la défaite en finale et après les tirs au but, les jeunes Barea n'ont pas à rougir de cette prestation au tournoi de la CJSOI , car cela ouvre la voie à l'optimisme et qu'en conséquence, la Fédération Malgache de Football que je dirige se doit de les récompenser ». C'est l'essentiel du discours du président de la FMF, Doda Andriamiasasoa, quand il recevait hier à Isoraka, les membres de cette délégation, incluant tout le staff technique même ceux qui n'ont pas le déplacement à Djibouti.

Encore une marque de fabrique de l'actuelle FMF, puisque la récompense, en tant que telle, touche tous les acteurs de cette victoire à Djibouti.

Doda Andriamiasasoa n'oublie pas au passage de remercier le ministère des Sports grâce à qui, la participation à ce tournoi a été rendue possible.

Et c'est avec une fierté non feinte qu'il a fait part de cette mainmise malgache dans les récompenses individuelles où Arnaud (Ajesaia) fut le meilleur buteur avec 5 réalisations tandis que Mamisoa et André de Fosa Juniors Tana, furent respectivement élus meilleur défenseur et meilleur milieu.

De quoi être optimiste pour le football malgache avec ce credo cher à Doda Andriamiasasoa de privilégier le développement du football local.

C'est donc en toute logique qu'il n'a pas hésité à casser la tirelire en offrant 200.000 ariary à chaque joueur contre 300.000 ariary à chaque membre de l'encadrement dont le head coach Tony Rabarison assisté par Setra, l'ancien capitaine de l'Ajesaia. Une sacrée équipe appelée encore à évoluer à l'étage au dessus, et former les Barea U19 pour de nouvelles compétitions.