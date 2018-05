Tunisie/Angola: Se mettre sur orbite

Motivation intacte

Malgré cette cadence effrénée, les coéquipiers de Lahmar semblent grandement déterminés à jouer à fond leurs chances sur tous les fronts, à commencer par la rencontre de cet après-midi face au champion de l'Angola Primeiro De Agosto. «Nous sommes suffisamment rodés pour ce genre de rendez-vous, nous avons le mental adéquat pour faire face aux différents aléas, sans oublier notre grande détermination à aller le plus loin possible dans cette Ligue des champions.

Cela passe inévitablement par un résultat positif tout à l'heure face aux Angolais qui nous donnera certes des ailes pour la suite de notre parcours dans cette compétition, mais également en prévision de nos prochaines sorties respectivement face à l'USBG en championnat et face au CA en finale de Coupe», a déclaré le fer de lance des Etoilés Amine Chermitil --attaquant le plus en verve ces derniers temps-- et qui sera l'atout majeur des Sahéliens sur le front de l'attaque.

A cet égard, ces derniers seront fidèles à leurs habitudes et à leurs approches tactiques depuis l'arrivée du coach algérien aux commandes, en adoptant une stratégie prudente et dosée, d'autant que le contexte général de l'opposition de cet après-midi ne plaide pas en faveur de ce tempérament : un match à l'extérieur, de surcroît, en fin de saison, outre l'effet de la chaleur qui avoisinerait les 33° et de l'humidité évaluée à 70% à l'heure du match. De fait, le mot d'ordre sera de jouer équilibré mais surtout solidairement en phase de repli défensif et procéder par une transition rapide.

Brigui manquera à l'appel

Volet effectif, le staff technique de l'Etoile pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif à l'exception de Brigui laissé à Sousse pour des raisons «techniques»!! Un joueur qui n'arrive toujours pas à inscrire ses performances dans la durée et dont le jeu est entaché de déchets techniques et de fioritures qui l'empêchent d'atteindre un palier supérieur malgré sa grinta.