Sénégal: Un universitaire appelle à "laisser l'art africain réfléchir par lui-même"

Les actes des "Rencontres et échanges" de la Biennale de Dakar seront publiés, assure le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, car selon lui, "ils conditionnent et déterminent l'avenir de l'art".

"L'art marche toujours devant et permet de penser ce qu'il s'agit de faire advenir dans une véritable décolonisation. L'œuvre d'art est en effet résistance à... et émancipation de... , ces instruments coloniaux qui l'Africanisme qui réduit l'Afrique à un l'enferme dans la spécificité", a-t-dit.

Convoquant les fondateurs de la négritude à savoir Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, etc., "des artistes qui sont devenus des militants", il a souligné que "l'art a été au centre de la réflexion sur l'être africain et le devenir".

Pour lui, "il est nécessaire que les sciences sociales et les humanités sachent entendre et suivre les poètes, à entendre par là les créateurs".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.