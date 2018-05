Sénégal: L'activité économique en hausse de 9,8% de février à mars

Cette consolidation est "essentiellement portée par les +transports et télécommunication+ (+9,5%), les services immobiliers (+17,5%) et le commerce (+4,7%).

La Direction de la prévision et des études économiques, un service du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, souligne que sur une base annuelle, "une consolidation (+ 6,7%) du tertiaire est également notée au mois de mars 2018".

Le secteur tertiaire s'est amélioré de 8,4% de février à mars 2018, une hausse essentiellement soutenue par les "transports et télécommunication" (+12,6%), le commerce (+5,8%) et les services financiers (+21,8%), selon la DPEE.

La même source note que "sur un an, une contraction de 2,2% du secteur secondaire est observée en mars 2018, essentiellement liée aux contreperformances notées dans les conserveries de viande et de poisson (-42,4%), l'activité d'+égrenage de coton et de fabrication de textiles+(-56,6%), la fabrication de produits céréaliers (-40,7%) et les industries chimiques (-13,2%)".

La DPEE relève que, comparativement à la même période, un an auparavant, "le secteur s'est également amélioré de 15,2% en mars 2018, en raison de la bonne orientation de la pêche (+21,9%) et de l'élevage (+13,9%)".

En variation glissante sur un an, une croissance de 11,5 % est notée au mois de mars 2018, principalement portée par les secteurs tertiaire (+6,7%) et primaire (+15,2%), selon la même source.

