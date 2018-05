Algérie: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger déçu

Le MC Alger a mal entamé la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique de football en se faisant tenir en échec vendredi soir face au club marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi (1-1), en match disputé au stade olympique du 5-juillet d'Alger, à l'occasion de la 1re journée (Gr.B). Comme il fallait s'y attendre, le MCA a éprouvé des difficultés pour secouer une coriace équipe marocaine. Au cours de la première période, le « Doyen » ne s'est procuré qu'une seule véritable occasion par l'entremise de Hicham Nekkache.

« Franchement, le ressenti final, c'est beaucoup de déception pour nous. On voulait vraiment l'emporter au cours de ce match pour bien démarrer. Cependant, on se rate. Notre première mi-temps n'a pas du tout été à la hauteur des attentes, mais je pense qu'au cours de la seconde, on a montré un meilleur visage. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de prendre un point. Même s'il y a de la déception, ce point reste important », a confié Karaoui, auteur du but égalisateur du MC Alger.

À la 75e minute, une sortie hasardeuse du gardien de but mouloudéen Chaouchi a permis à Ahadad d'ouvrir le score. « C'est regrettable d'encaisser un but sur une faute comme ça. Le plus important, c'est d'avoir très bien réagi après en parvenant à revenir très fort dans la rencontre. Je pense que finalement, ce fut un bon point de pris pour nous, même si je le redis encore que c'est décevant, car on aurait aimé gagner le match et bien débuter, » a ajouté le latéral gauche du Mouloudia.

Bernard Casoni, le coach des Vert et Rouge était très déçu à l'issu de cette première journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions. «Je pense que la rencontre n'était pas facile pour nous face à une bonne formation qui joue bien au ballon. Je pense que nous n'avons pas fait les bons choix en première période et c'est ce qui explique ce visage montré. Après, en seconde période, après le rouge, on n'a pas renoncé, et surtout, on a retrouvé des valeurs qui sont les nôtres. On se contente de ce point et on va se reprendre par la suite. Il faut bien préparer la suite du parcours et essayer d'aller chercher de bons résultats dans les prochains matchs.»

Par ailleurs, le technicien, en parlant du but encaissé, n'oublie pas d'incomber le score à cette erreur : «On encaisse un but de manière bête qui nous coûte la victoire. Le plus important est d'avoir réagi et réalisé l'égalisation. On aurait aimé gagner, mais c'est comme ça. J'ai constaté certaines erreurs et on va préparer la suite comme il se doit. Je demande beaucoup aux joueurs et ces derniers font ce qu'ils peuvent, mais ces derniers temps, ça ne nous sourit pas. Comme je l'ai dit, on va se reprendre et continuer à travailler pour essayer de corriger ce qui doit l'être.»

Un match nul qui n'arrange pas les affaires du club algérois en vue du reste de cette Ligue des Champions.