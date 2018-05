Algérie/Congo-Kinshasa: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif à Lubumbashi pour la victoire

L'Entente de Sétif effectue ce samedi un déplacement périlleux à Lubumbashi (RD Congo) pour affronter le TP Mazembe dans le cadre de la première journée dans le groupe B de la CAF Ligue des Champions.

L'Aigle Noir de Sétif est conscient que l'ogre congolais est l'un des favoris de cette compétition. Les Sétifiens, restent sur deux revers de rang en championnat. Ils sont appelés à bien négocier cette sortie d'autant que lors de la 2e journée, prévue les 15 et 16 mai, ils accueilleront le MC Alger dans un « derby » algérien ouvert à tous les pronostics. A Lubumbashi, cet après-midi, la mission s'annonce difficile, mais pas impossible.

« Notre équipe passe des moments compliqués en championnat algérien, certes, mais on est l'ESS et on a des habitudes et une histoire sur la scène africaine, on va affronter une grande équipe du TP Mazembe qui fait partie des grandes équipes du continent, mais on ne leur fera pas de cadeau, on est là à Lubumbashi pour un résultat positif et pourquoi pas la victoire, c'est avec cet état d'esprit qu'on abordera cette rencontre », a confié le milieu de terrain de l'ES Sétif Hamza Ait Ouamar.

Il faut dire que les Sétifiens affronteront le Tout Puissant Mazembe avec une certaine nostalgie d'un passé récent. Dans la ville des hauts plateaux personne n'a oublié encore la demi-finale de 2014 qui a eu lieu sur cette pelouse congolaise, c'était le match qui a envoyé l'ESS en finale de cette Ligue des Champions et qui a permis à l'Aigle noir de décrocher sa seconde étoile sur la scène internationale et sur le continent africain, mais aujourd'hui c'est une autre histoire et une autre aventure qui commencent.