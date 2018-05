Afrique: CAF Ligue des Champions - Difaa Hassani El Jadidi heureux du nul face au MC Alger

Le Difaa Hassani El Jadidi a ramené le point du nul, vendredi, de la pelouse du Mouloudia d'Alger, en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine (1-1). Après une première mi-temps sans buts, le DHJ a ouvert le score à la 77e minute, par le biais de Hamid Aheddad, avant que Amir Karaoui n'égalise pour les Algériens à la 82e minute.

Le milieu de terrain du Difaa Hassani El Jadidi, El Hasnaoui, est très content d'avoir pris un point au cours de cette rencontre, car il sait bien que son équipe l'a échappé belle sur ce match du moment que bien qu'amoindri, le MCA aurait pu l'emporter.

«On s'attendait à ce que la rencontre allait être vraiment compliquée pour nous face à une bonne équipe du Mouloudia. On a eu ce qu'on attendait. On était venus pour gagner, mais on prend un point et c'est une bonne opération tout de même. C'est vrai qu'on peut avoir des regrets, puisqu'ils étaient amoindris après la sortie d'un de leurs joueurs. Cependant, je le redis encore, c'est une grande équipe qui a pu revenir à la marque. On va maintenant se concentrer sur la suite du parcours et je pense que ce point aura son importance pour la suite de la compétition, » a confié El Hasnaoui.