Cote d'Ivoire: Développement des compétences - Le gouvernement lance un programme pour plus de 55 000 jeunes

Pour Sidi Touré, la pertinence des programmes de développement des compétences n'est plus à démontrer au regard des résultats obtenus par les éditions précédentes. Il a donc marqué l'engagement et la volonté du gouvernement ivoirien de continuer à développer ce dispositif.

Il a, devant un public nombreux, essentiellement composé de jeunes, à la salle de conférences de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau, indiqué que « le programme de développement des compétences se décline en quatre modalités. A savoir, l'opération "Une formation, mon passeport pour l'emploi", avec un volet de formation à l'obtention du permis de conduire, les Formations complémentaires qualifiantes (Fcq), le Programme national de stage d'immersion et le Projet d'apprentissage et de chantier-école ».

Composante essentielle de la politique de promotion de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, le programme de développement des compétences, initié depuis quelques années, par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique (Mpjejsc), a pour ambition d'améliorer l'employabilité des bénéficiaires. Ce dispositif, piloté par l'Agence emploi jeunes (Aej), vise, au dire de Sidi Touré, « à corriger le déficit de compétences par des processus de formation et de stage en entreprise ».

