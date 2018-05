Cote d'Ivoire: Touba - Fouenan a son château d'eau, sa maternité et sa mosquée

Le chef-lieu du canton Famossi est désormais doté de plusieurs infrastructures de première nécessité.

Fouenan, village situé dans le département de Touba et chef-lieu du Canton Famossi, a été doté récemment d'infrastructures sociales de base et culturelles. Notamment une maternité, un château d'eau et une mosquée moderne. Des réalisations, à l'actif de la Mutuelle de développement, "Fouenanko", regroupant en son sein plusieurs de ses cadres, et ce, conforment à son plan décennal 2008-2018 consacré aux projets capables de faire émerger ce bourg aux potentialités insoupçonnées.

A la cérémonie d'inauguration desdites infrastructures, Konaté Diakalidia, Directeur général de l'Office national d'identification (Oni) et le Professeur Bamba Vagamon, Directeur général de l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire, tous les deux parrains de la cérémonie, ont remercié le Chef de l'État, SEM Alassane Ouattara pour avoir créé un environnement de paix et de cohésion, propice au développement. Ils ont fait d'importants dons, aux populations locales, composés de nattes, bouilloires, corans, chaises, produits pharmaceutiques, moustiquaires imprégnés, berceaux et cinq bourses d'étude en Allemagne à des fils de Fouenan tous frais payés.

Touré Mamadou dit Ladji, président de la Mutuelle, a exprimé sa reconnaissance à tous les donateurs et aux cadres du Bafing pour leur implication à la réussite de l'événement. Il a, par ailleurs, appelé l'ensemble des villages du canton Famossi à l'union sacrée dans la perspective de son rayonnement.

Abondant dans son sens, le directeur régional de la santé du Kabadougou-Bafing-Folon, le Dr Alfred Ablo a, au nom de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, exhorté les populations en général et singulièrement les femmes, à fréquenter les hôpitaux afin de faire « baisser le taux de mortalité et de morbidité ».

Le professeur Bamba Vagamon a, quant à lui, insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur la prévention des maladies en invitant les personnels de la santé à se rapprocher davantage des communautés à l'effet de les sensibiliser dans ce sens.

Les festivités ont pris fin par une campagne de distribution de déparasitants et de sensibilisation sur le tabagisme, la lèpre et le Vih/Sida.