Cote d'Ivoire: Payement des droits d'auteur - Le Burida appelle Canal + Côte d'Ivoire à se mettre en règle

La libéralisation de l'espace audiovisuel attire de plus en plus d'opérateurs internationaux, qui ont vite compris tout le potentiel du marché.

Les chaînes de télévision gratuites ou payantes, ainsi que le nombre de bouquets à péage, diffusés par satellite ou par voie terrestre, connaissent une croissance continue en Côte d'Ivoire. Mais, les droits des auteurs, artistes-interprètes et producteurs ne sont pas respectés par les géants de la diffusion satellitaire, tel que Canal+, qui, présente en Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années, ne se plie pas à la règle. Ce groupe a démarré ses activités en faisant de la diffusion hertzienne et de la diffusion par satellite.

Avec l'évolution en cours dans le secteur, Canal+ a mis fin à la diffusion hertzienne pour ne diffuser que par satellite depuis 2004. Ces dernières années, Canal+ Côte d'Ivoire, filiale de Canal +, a entrepris d'ajouter à ses activités la distribution de nombreuses chaînes de télévision avec des offres d'abonnements à de nombreux bouquets, et deux nouvelles offres dénommées " Iroko+" et "MyCanal".

Ces offres sont conçues spécifiquement pour le public ivoirien. Cependant, pour l'exploitation des œuvres artistiques, l'opérateur refuse de solliciter l'autorisation auprès du Bureau Ivoirien des droits d'auteurs (Burida), représentant les intérêts des auteurs et les artistes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Irène Vieira, Directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteurs (Burida), soucieuse du bien-être de ses sociétaires, s'est engagée à œuvrer pour le rétablissement de leurs droits, en appelant Canal+ Côte d'Ivoire à se mettre en règle, au regard de la législation ivoirienne en la matière.

Interpellé donc par le Burida, le groupe Canal+ et sa filiale ivoirienne ont sollicité la médiation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) depuis novembre 2017, aux fins d'un règlement amiable du différend. « Cette procédure est actuellement en cours et le Burida espère un aboutissement heureux dans l'intérêt des millions de créateurs et auxiliaires qu'il représente. Canal + a, dans le passé, tenter d'expliquer ce refus systématique en arguant du fait qu'elle aurait obtenu des autorisations auprès des sociétés d'auteurs en France. Une telle position est injustifiée et le refus du groupe d'appliquer la loi du pays (Côte d'Ivoire) où il exerce ses activités et gagne de l'argent, tombe sous le sens. Cette posture a pour conséquence de priver des milliers de créateurs de la juste rétribution des exploitations de leurs œuvres. Surtout que ses offres arrosent le territoire ivoirien et que les abonnements sont payés par les résidents en Côte d'Ivoire », a confié Irène Vieira qui affiche sa conviction à aller jusqu'au bout. Car, selon elle, les sociétaires du Burida n'entendent nullement laisser perdurer une telle situation au détriment des intérêts des auteurs et artistes et faire ainsi tâche d'huile auprès de nouveaux opérateurs agréés.

« Nous entendons user de tous les moyens légaux pour dénoncer ce modèle économique. Car, ce n'est pas cela la justice sociale. Ce que réclament les sociétaires du Burida, c'est la justice pour assurer aux nombreux créateurs d'ici et d'ailleurs, une juste rémunération de l'exploitation de leurs œuvres, une juste part dans le succès de leurs œuvres. Parce que, ce n'est qu'ainsi que ceux-ci pourront effectivement contribuer à l'économie de notre pays, contribuer à la diversité culturelle tant prônée, et enfin vivre effectivement de leur art », a ajouter la directrice générale du Burida qui invite par ailleurs, les nouveaux opérateurs du secteur audiovisuel à se mettre en règle vis-à-vis de la législation ivoirienne en matière de droit d'auteur et des droits voisins, en sollicitant l'autorisation auprès des services de la maison de gestion qu'elle dirige.