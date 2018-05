Cote d'Ivoire: FACI/Hamed Bakayoko aux retraités volontaires - "Si vous échouez, nous aurons échoué"

La cure de jouvence se poursuit au sein de la grande muette avec la politique d'incitation de départ volontaire à la retraite.

Ils ont fait leurs adieux au treillis, hier. Eux, ce sont 2.168 ex-éléments des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci). Parmi eux, 24 femmes, 3 officiers, 1458 sous-officiers et 705 hommes du rang. Un chèque d'une valeur de 15 millions de Fcfa a été symboliquement remis à chacun, à travers un échantillon, par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. Le pécule vaut solde de tout compte pour un retour définitif à la vie civile.

Cette vague de départs porte à 3.159 le nombre de soldats qui ont quitté le pavillon militaire, après la première vague de 991 retraités en 2017.

Empreinte d'émotion, la cérémonie qui a eu lieu hier au bataillon blindé du nouveau camp d'Akouédo a coïncidé avec la célébration de la fête de Saint Georges, le saint-patron des cavaliers.

Pour Hamed Bakayoko, sa présence aux côtés des retraités volontaires symbolise « le respect », « la considération » et « la reconnaissance » du chef de l'Etat, chef suprême des armées.

« Vous avez aidé le pays. Vous avez été blessés. D'autres ont risqué leur vie. Certains de vos camarades pont payé de leur vie. A chaque militaire, l'Etat doit considération. Et particulièrement, à celui qui décide d'aller faire autre chose », a-t-il dit.

« Dépensez prudemment cet argent »

« Ce n'est pas une opération qui tombe du ciel », a expliqué le ministre, rappelant que le départ volontaire à la retraite est « un principe bien connu » et qui existe « dans toutes les armées du monde ».

S'improvisant en coach-manager, Hamed Bakayoko a invité les partants à un usage précieux du pécule reçu. « Ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas cet argent, je vous en supplie. Ne gaspillez pas cet argent. N'allez pas ce soir dans les bars, dans les boîtes de nuit pour dépenser cet argent. Si vous échouez, nous aurons échoué. Car le but, ce n'est pas que vous échouiez. Le but, c'est que vous puissiez être des modèles de réussite (... ) Dépensez prudemment cet argent », a-t-il insisté, assurant qu'un bureau veillera à encadrer et soutenir la reconversion des ex-militaires.

« Vous avez servi le pays. Aujourd'hui, vous partez pour vous servir vous-mêmes et votre famille. Les gens diront, c'est fini. Non, vous devez vous dire : c'est maintenant que ma vie commence. Vous devez être portés par un optimisme plus fort. C'est cela qui vous permettra de réussir », a-t-il exhorté.

« Quitter volontairement son emploi est une décision courageuse, donc mûrement réfléchie. Il est certain que les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement ivoirien vous permettront d'entamer sereinement la nouvelle vie qui s'offre à vous. A la veille de cette nouvelle vie, n'oubliez pas les valeurs que vous avez cultivées tout au long de votre carrière dans les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. A savoir, la discipline, la rigueur, l'intégrité, l'abnégation, la disponibilité. Ces qualités devront rester des repères pour vous », a requis le chef d'état-major général des Faci, le Général de corps d'armée Touré Sékou. L'état-major a promis de s'impliquer « totalement » dans ce processus de retour à la vie normale de ses ex-compagnons au drapeau.

« Certes, nous partons, mais... »

L'ex-adjudant Jules Zouzoua Sery, parlant au nom des retraités volontaires, a jugé l'opération salutaire car elle permet d'insuffler du sang jeune dans les veines d'une armée « quelque peu vieillissante et démotivée ».

« Certes, nous partons, mais nous restons toujours vos collaborateurs. Même si désormais, nous devenons de simples citoyens, ensemble, sous divers horizons, nous nous emploierons à renforcer les liens armée-nation mis à mal ces derniers temps », a-t-il assuré.

La loi de programmation militaire de 2016 projette d'ici 2020, une réduction à 20 mille de la troupe assortie d'une harmonisation de la pyramide des grades.

S'ils abandonnent l'armée, les ex-soldats gardent toujours les armes de la rigueur militaire. Ce qui explique que l'on compte des ex-militaires parmi des modèles de réussite dans le monde.

Aux cavaliers qui fêtaient saint Georges, leur saint patron, le Général de brigade Kouamé N'dri Célestin, chef d'état-major des forces terrestres a demandé d'entretenir l'esprit de sacrifice, d'intrépidité et de fidélité. Des valeurs qui permettent l'action de choc décisive dans les opérations.

Familier avec la troupe depuis 10 mois, donc conscient qu'il lui faut des moyens, le ministre Hamed Bakayoko a souscrit, séance tenante, aux deux doléances de la troupe : doter le camp d'un Gyrobroyeur et réhabiliter le centre médical détruit lors de la crise.