Afrique: CAF Ligue des Champions - Le TP Mazembe débute fort face à l'ES Sétif

L'ouverture du score est signée par le buteur Malango à la 10e minutes après une série de une-deux de la part de la très joueuse équipe congolaise. Privés du défenseur Abdelkader Badrane, blessé, et du milieu de terrain Elias Sidhoum, suspendu, l'Entente, distancée en championnat d'Algérie, n'aura résisté qu'un temps, en égalisant par Nessakh (12eme), avant que les Corbeaux ne reprennent leur envol pour s'installer aux commandes de ce match. Malgré la bonne prestation du gardien Zeghba la fougue du TP Mazembe a eu du mal à être stoppée et Obambou va finir par faucher Traoré dans la surface à la 23e et Malango redonne l'avantage aux siens. En deuxième période les locaux vont être moins offensif mais le rentrant Mechack va marquer le troisième du reprise sur corner (62'). Vingt minutes plus tard Obambou va provoquer un second penalty que Sinkala le transforme, 4-1.

