Cote d'Ivoire: Coupe CAF 2018 (1ère journée) - Les représentants ivoiriens veulent flamber dès l'entame

Même si le représentant ghanéen reste une inconnue du champion ivoirien, le coach Amani Yao en technicien averti, a dû aller aux nouvelles pour en savoir un peu plus sur ce visiteur qui ne doit pas sa présence à ce niveau de la compétition du fait d'un hasard ! En tout cas les mimosas sont déterminés à l'idée de remporter ce match. Pour Touré Amed et ses partenaires, il faut gagner pour montrer aux ivoiriens que l'Asec demeure toujours un géant du football africain. Les deux rencontres sont prévues pour ce dimanche 6 mai 2018 au stade Félix Houphouët Boigny.

Après un essai historique avorté en Ligue des Champions, les protégés du président Koné Abackar qui ont tiré les leçons de cette élimination précoce, sont prêts à relever cet autre défi africain. Diallo Kouassi Romuald et les siens ne sont certes pas éblouissants cette saison en ligue1, mais les "Rouges et blancs" ont montré qu'ils aiment bien l'Afrique. Et ce dimanche les poulains du coach Aby Yao Louis espèrent bien faire mieux que jouer face au représentant congolais en attendant leur prochaine sortie, prévue pour le 16 mai prochain, face au Djoliba.

