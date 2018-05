Ile Maurice: Parlement - L'opposition s'intéresse aux autobus loués par l'alliance MSM-ML le 1er mai

Par ailleurs, trois projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour. Ils sont le Reform Institutions (Amendment) Bill, le Code de Commerce (Amendment) Bill et le Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Bill.

Concernant les parlementaires de l'alliance Lepep, Bashir Jahangeer revient une nouvelle fois avec une question adressée au Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo. Il veut obtenir des détails sur la ferme éolienne de Plaine-Sophie, un projet dont le contrat a été alloué à PAD Green Co. Ltd. Il cherchera aussi des informations sur des projets de recherche du Mauritius Research Council auprès du ministre Yogida Sawmynaden.

Du côté des députés du PTr, Arvin Boolell s'enquerra du Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur les retombées des discussions qu'il a eues avec le UK All Parliamentary Group, lors du dernier sommet du Commonwealth. Ezra Jhuboo, autre Travailliste, interrogera le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun sur le coût caché du projet Metro Express.

