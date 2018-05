Afrique: Coupe de la CAF - Williamsville Athletic Club se veut confiant

ALGER - Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du… Plus »

« Nous avons une idée de l'adversaire. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs expérimentés et qui évolue depuis longtemps ensemble. Il y a beaucoup de complémentarité entre les joueurs. Ils se projettent rapidement vers l'avant. Nous en avons discuté entre coéquipiers et le staff technique. Nous pensons avoir trouvé la formule adéquate pour les contenir. Ajouter à cela, il y a la qualité du jeu et aussi notre philosophie de jeu. C'est sûr que nous allons nous créer des occasions et il va falloir les concrétisés et remporter ces 3 points », a confié le capitaine Diallo Kouassi Romuald, sur le site de la FIF.

