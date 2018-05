Algérie: 24e tour international cycliste d'Oran - L'Ukrainien Oleksandr Holovash remporte la 2e étape

Devant presque 60 000 au stade olympique d'Alger, le Mouloudia d'Alger et le Difaâ Hassani El Jadida se sont… Plus »

Cette 24e édition du tour international d'Oran, organisée par la ligue oranaise en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme et la DJS Oran, enregistre la participation de 116 coureurs représentant les équipes nationales de la Syrie, de la Libye, des Emirats Arabes Unis, le club de Marseille (France), la formation algéro- belge "Sovac natura 4 Ever", le club VIB Bahreïn, le club Shardjah pro, ainsi que des clubs algériens, en l'occurrence le GS Pétroliers, l'ASS Nationale, les Lions de l'Atlas de Blida, IRB El Kantara Biskra et le CR Draria.

La 3e étape de (136 km) est prévue dimanche. La caravane traversera différentes artères de la ville d'Oran et terminera la course devant le fort de Santa Cruz au sommet du mont Murdjadjo.

