Ile Maurice: Expulsion du MMM - Jeeha prend son bâton de pèlerin en attendant la décision du comité central

Par ailleurs, une source chez les mauves laisse entendre que le leader, Paul Bérenger, est allé à l'encontre des règlements du parti quand il a annoncé la date du 29 juillet pour le renouvellement des instances du MMM. Selon elle, c'est au comité central d'en décider et non le leader. Le secrétaire général avait, de son côté, soutenu que Paul Bérenger a annoncé, le 1er mai, à Rose-Hill, qu'il proposera la date du 29 juillet au comité central et que c'est aux membres de cette instance de l'approuver ou non.

Contacté, Pradeep Jeeha dit attendre une réaction du comité central. Il a, dans la foulée, annoncé une série de tournées dans différentes circonscriptions du pays. Il en donnera le coup d'envoi au n°4, Port-Louis Nord-Montagne-Longue, la semaine prochaine, et compte prendre environ trois mois pour faire passer son message. Invité à commenter son avenir politique, Pradeep Jeeha a indiqué qu'il poursuivra sa carrière et que ce n'est qu'au fil des mois qu'il pourra mieux situer sa position.

