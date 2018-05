Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Des policiers tentent de saboter la lutte contre la drogue»

Le gouvernement, poursuit le Premier ministre, a aussi investi massivement, soit Rs 1,4 milliard, dans la lutte contre la drogue, le crime, la délinquance et le terrorisme. Qui plus est, une académie de police, dit-il, sera construite à Côte-d'Or, pour les besoins de formation.

Le chef du gouvernement se dit toutefois conscient des difficultés auxquelles font face les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et, surtout, des défis qu'ils seront amenés à confronter au fur et à mesure que la société se modernise et connaît des mutations. Raison pour laquelle le Police and Criminal Evidence Bill sera bientôt présenté au Parlement.

Au dire de Pravind Jugnauth, «des policiers tentent de saboter la lutte contre la drogue». Au travers de leurs agissements, ajoute-t-il, ces éléments des forces de l'ordre jettent le discrédit sur la police et le gouvernement. «J'attends de vous que vous respectiez votre uniforme et que vous ne vous laissiez pas tenter par l'argent facile», a-t-il lancé aux 210 constables qui n'ont pas encore été confirmés.

