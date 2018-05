Burkina Faso: Le SIAO scrute de nouveaux horizons

Le Directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Dramane Tou a eu une séance de travail avec la Chambre de commerce Belgo-luxenbourgeoise-Afrique Caraïbe (CBL/ ACP) dans la matinée du jeudi 3 mai 2018 à Bruxelles.

Après 14 éditions, les responsables du SIAO estiment que le salon doit s'ouvrir davantage au monde par la conquête de nouveaux partenaires. C'est pourquoi, ils sont allés en prospection auprès de certaines structures à même de leur ouvrir de nouvelles portes. Ainsi, le jeudi 3 mai 2018, le directeur général, Dramane Tou a rencontré les responsables de la chambre de Commerce belgo-luxembourgeois- Afrique Caraïbe Pacifique (CLB-ACP) à leur siège à Bruxelles.

M. Tou a expliquéà ses hôtes, que la campagne internationale qu'a initié le SIAO vise à mobiliser le maximum d'acteurs clés, les visiteurs professionnels dont la plupart viennent de l'Europe, la presse internationale autour de l'événement, à nouer de nouveaux partenariats et renouveler ceux existants. A ce titre, il a souhaité que la CBL-ACP participe à la visibilité du salon. Car, à ses dires, cette structure de plus de 350 membres peut aider à mobiliser les acheteurs professionnels. Il a en outre souhaité que le CBL-ACP apporte des orientations, des informations et des conseils pour des partenariats. Dans ce sens, le DG a voulu en savoir davantage sur les structures et les possibilités d'accompagnent des artisans par le financement des groupes cibles, notamment les jeunes et les femmes.

Le président de CBL-ACP, Guy Bulthynck a souligné que la promotion du salon, est un travail qu'il souhaite collectif. "Nos membres sont déjà informés que le SIAO aura lieu, mais nous souhaitons que les responsables nous fournissent des informations économiques et culturelles de manière à soutenir l'effort de promotion. » Le terrain à l'écouter, est favorable. Ce qui reste à faire selon M. Bulthynck, c'est d'informer, de persévérer et de motiver. Cela passe par l'information régulière sur le Burkina Faso. D'ores et déjà, la CBL-ACP a promis de consacrer des pages de sa revue perspectives au SIAO, de même que son site web.