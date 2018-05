Burkina Faso: Dialogue social - Le Sénégal partage son expérience avec le pays

« Lorsqu'il y a des richesses, il faut travailler à les partager de façon équitable, grâce aux vertus du dialogue social », a précisé l'hôte. Elle a, par ailleurs, fait comprendre que les deux structures travailleront ensemble au besoin, afin de relever certains défis pour préserver la concorde et renforcer le dialogue entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les employeurs.

Présente à Ouagadougou dans le cadre de la cérémonie d'installation des membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS) du Burkina Faso, la présidente du Haut conseil sénégalais, Innocente Ntap Ndiaye a été reçue en audience par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, le 4 mai 2018. Elle était accompagnée par la représentante du directeur du bureau-pays de l'Organisation internationale du travail (BIT), Sophie De Coninck, du président du HCDS du Burkina Faso, Domba Jean-Marc Palm et du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Pr Séni Ouédraogo.

