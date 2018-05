Ile Maurice: Affaire Sobrinho - L'ICAC tente de monter un dossier contre Maigrot

Dans les milieux proches du Board of Investment, on explique qu'il est normal que l'achat de cette villa ait été accepté et pas celle des 34 autres. «Pour l'achat d'une seule villa, la décision n'a pas besoin d'être ratifiée par le board», indique-t-on. La raison est que le risque de blanchiment d'argent est moindre. En outre, une letter of comfort de la banque internationale d'Álvaro Sobrinho a dû être fournie à Nicolas Boullé.

Les limiers de l'ICAC ont surtout tenté de comprendre le lien qui existe entre Bernard Maigrot, un des Executive Directors de Royal Park, et l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrinho. En effet, dans les milieux proches de l'enquête, on indique que cette convocation ainsi que la descente dans les bureaux de Royal Park, le 26 avril, ont pour objectif d'éclaircir le lien entre eux. D'ailleurs, lors de son interrogatoire, Sydney Bathfield, Chairman de Royal Park, avait, lui, expliqué que Bernard Maigrot avait introduit Álvaro Sobrinho à l'administration de Royal Park.

