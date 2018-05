Ile Maurice: Bébé à l'ICU - «À aucun moment, on ne m'a informé qu'il y avait un problème», clame le père

Le trentenaire pense que l'hôpital ne lui a pas tout révélé concernant l'accouchement de son épouse. Arnaud Joseph Martin explique que le médecin avait dit que cette dernière devait accoucher normalement. Or, la future maman a dû être transférée d'urgence de la salle 1.5, dans la matinée du dimanche 29 avril, pour une césarienne. Qui plus est, lorsque l'habitant de Mahébourg a voulu rencontrer le médecin traitant de sa femme, on lui aurait dit qu'il a été transféré à l'hôpital Candos.

«Ils m'ont simplement déclaré que tout allait bien. Pourquoi ne m'a-t-on pas informé que mon bébé avait une blessure ? Un incident peut arriver. Mais à aucun moment on ne m'a informé de la situation et fait un bilan», relate-t-il.

Beaucoup de zones d'ombre entourent la naissance de sa fille, affirme Arnaud Joseph Martin. Son enfant s'est retrouvée à la Neonatal Intensive Care Unit de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Et lorsque l'habitant de Mahébourg lui a rendu visite, elle avait un pansement à la tête et transpirait beaucoup.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.