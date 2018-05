Angola: La ministre plaide pour l'élévation de l'image du pays à travers le monde

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira a appelé vendredi, depuis Luanda, les jeunes angolais à s'engager dans la défense et transmission des valeurs familiales, morales et civiques, ainsi que dans la valorisation de l'identité culturelle nationale.

Dans un entretien avec le mannequin angolais, Maria Borges, la ministre a souligné que les Angolais devraient tenir compte des valeurs positives dans la convivialité familiale et sociale, en vue de mieux contribuer, par des bons exemples et réalisations inoubliables, à la tranquillité et stabilité du milieu dans lequel ils vivent.

Félicitant le mannequin angolais pour sa carrière internationale, la ministre a dit que son exemple de vie et de conduite pourrait inspirer beaucoup de jeunes dans le pays et dans la diaspora, étant donné que le monde d'habillement était l'un des espaces privilégiés pour la divulgation d'une image positive et redorée d'une Angola unie, pacifique, moderne et engagée dans le développement humain et la croissance économique pour le monde entier.

La ministre a également discuté avec son interlocutrice de la nécessité de défendre le patrimoine culturel national, tels que les monuments, les sites historiques et la vaste richesse naturelle de la faune et flore nationales.

Carolina Cerqueira et Maria Borges ont enfin abordé des actions d'internationalisation de la culture angolaise, à travers la mode, car, a-t-elle souligné, il s'agit d'un secteur de beaucoup d'intérêt, attirant diverses personnalités de toutes les régions du monde.

Résidante à New York, Maria Borges a fait discrètement ses débuts dans la mode internationale, en participant, plusieurs fois, aux semaines de Mode Lisbonne et Portugal Fashion.

Puis elle a été l'unique angolaise à participer, à mainte reprise, aux Semaines de Hautes Coutures à New York, à Milan (Italie), à Paris et à Londres.

En Italie, elle a été le mannequin choisi pour l'inauguration du défilé de la marque Rocco Barrocco, honneur normalement réservé aux grands "Top Models".

Maria Borges est la plus connue actuellement pour avoir été la première noire à faire usage de ses cheveux naturels lors des défiles de la Victoria's Secret en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Le mannequin angolais a été désignée par Forbes Africa Magazines comme "Top Model, 2013".