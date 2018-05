Angola: Le pays annonce de nouvelles candidatures au Patrimoine de l'Humanité

La Marine de Guerre d'Angola (MGA) a plus de responsabilité à assumer dans la sécurisation des… Plus »

Quant au corridor Kwanza, il est le symbole des activités commerciales dynamiques sur la rive du fleuve du même nom et de l'usage de sa route pour l'introduction du christianisme et la mise en place des institutions politico-militaires coloniales portugaises en Angola, a-t-il souligné.

Tandis que le complexe d'art pariétal de Tchitundo Hulo se justifie par le fait d'être l'un des trésors culturels les plus précieux d'Angola, pour la qualité de ses gravures qui remontent à plus de 4000 ans, a-t-il ajouté.

Cette bataille a un caractère historique et symbolique pour l'Angola, l'Afrique australe et le monde, a-t-il précisé à l'ouverture de la première réunion ordinaire de la Commission nationale multisectorielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi, à Luanda, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, justifiant que Cuito Cuanavale a été le champ de l'une des plus violentes et sanglantes batailles de l'histoire contemporaine.

