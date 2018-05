Afrique: Al Ahly peut nourrir des regrets

L'affiche tait aguichante, mais elle ne tint pas finalement ses promesses. Les dix mille spectateurs présents au stade Borj Al Arab, près d'Alexandrie, en Egypte, et qui salivaient à l'idée de suivre le classico du football africain, le derby du Nord du continent dans une finale avant la lettre, durent malheureusement rester sur leur faim.

En effet, cette 17e confrontation Al Ahly le Caire-Espérance Sportive de Tunis disputée vendredi 4 mai en ouverture du groupe A de la 22e édition de la Ligue des champions Total ne décolla presque jamais. Il fallait compter avec la fatigue accumulée durant toute la saison qui vit les deux protagonistes sacrés champions de leur pays, pour la 40e fois pour Al Ahly Sporting Club, pour la 28e fois pour le club de Bab Souika, mais aussi avec les nombreuses absences accusées de part et d'autre (Walid Azaro, Junior Ajayi, Ali Maâloul et Abdallah Said notamment chez les locaux, Montassar Talbi, Ali Machani et Ihab Mbarki côté visiteurs). De plus, ce n'était pas le genre du match à quitte ou double puisque la phase de poules ne fait que commencer, et il y a largement moyen de se racheter.

Walid Souleymane, très entreprenant tout le long de la partie, annonce la couleur en décalant la jeune nouvelle recrue sud-africaine, Phakamani Mahlambi lequel ne cadre pas son essai (4'). Moncer lui répond, mais sa frappe à la limite de la surface est déviée en corner. Puis, c'est au tour de Marwane Mohsen, servi par Mido Jabeur d'enlever un peu trop son tir (19'). Dans la minute suivante, malgré une position centrale favorable, Souleymane manque lui aussi de précision.

Premier coup dur pour le représentant égyptien: blessé, Amr Essoulya est remplacé par Mohamed Damardech (32'). L'occasion la plus nette en faveur des Sang et Or, habillés à l'occasion en bleu, survient six minutes plus tard. Khenissi croit avoir réussi le plus dur, mais c'était sans compter avec le brio du gardien ahlaoui, Chennaoui.

Le recordman des victoires en Ligue des champions (huit fois, la dernière remontant à 2013) ne trouve pas les combinaisons et les solutions, et doit par conséquent s'en remettre aux frappes lointaines, à l'image de celle d'Ahmed Fathi qui s'en va dans le décor (44').

La partie est heurtée, tendue et pas très emballante. Les blessures sont nombreuses en cette fin de saison. La reprise sera de la même veine même si Al Ahly accentue sa pression et se crée davantage d'occasions. Phacamani (61') et Salah Mohsen (89') ratent les plus importantes. A partir du moment où Ahmed Fathi avance au milieu de terrain, le jeu des hommes de Hossam Badri se bonifie et la recherche de la profondeur se fait avec davantage de conviction.

L'Espérance se contente de défendre, parfois de façon outrageuse et de procéder par de rares timides tentatives (Belaili à côté 47', tête dangereuse de Khenissi à la réception d'un corner de Derbali 54').

Toutefois, le clou de cette affiche se situe à la 65e minute. Une superbe action collective égyptienne Phacamani-Souleymane est conclue par une superbe déviation de Marwane Mohsen dans les filets de Ben Cherifia. Le but est refusé par l'arbitre sénégalais Diedhou Malang pour un hors jeu discutable.

En tout cas, quoique convalescent après son double KO devant Assyout en Coupe d'Egypte, et face au frère ennemi cairote Zamalek, en championnat, Al Ahly a montré qu'il a du coeur et des ressources. Quant à l'Espérance, quoique décevante, elle a assuré l'essentiel, soit un point qui peut se révéler très important au moment du décompte final. C'est le 8e nul entre les deux clubs, contre 6 victoires cairotes, et 3 tunisoises.

Lors de la prochaine journée, le 17 mai, l'Espérance recevra les Botswanais de Township Rollers, alors qu'Al Ahly ira défier les Ougandais de Kampala.

Dans l'autre match du groupe "A", Township a battu Kampala (1-0) grâce à un but de Tchirilestu à la 36e minute, prenant la tête avec 3 points, suivi des deux favoris, Al Ahly et l'Espérance (1 point) et Kampala City (0 point).

Déclarations

Sayed Abdelhafidh (directeur général d'Al Ahly)

"En coupe africaine, il est très important de savoir s'imposer à domicile même si le chemin reste encore très long. Al Ahly a engagé son match dans une situation assez particulière puisque huit joueurs étaient absents. Nous avons dominé outrageusement la deuxième période. Je crois que notre but de la 65e minute était régulier. Quoiqu'il en soit, nous demandons la mise en oeuvre dans l'avenir du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage)".

Mejdi Traoui (entraîneur-adjoint de l'Espérance)

"Le premier match constitue toujours la clé de la qualification. Un point ramené de la pelouse d'Al Ahly est toujours bon à prendre. Nous avons dû, nous aussi, composer avec de nombreuses absences. Haythem Jouini a été victime dans ce match d'une lésion musculaire. Son remplaçant, Youssef Blaili revient d'une blessure musculaire et n'était pas à cent pour cent de ses moyens. La multiplication des blessures a fait que nous avons été très moyens en seconde période".

Gallerie d'images