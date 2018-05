Afrique: Héroïques Mouloudéens !

Devant presque 60 000 au stade olympique d'Alger, le Mouloudia d'Alger et le Difaâ Hassani El Jadida se sont neutralisés sur le score d'un but partout, comptant pour la première journée de la phase des poules de la ligue des champions, Total 2018.

Le scénario de la rencontre fut incroyable. Les mouloudéens ont raté leur première mi-temps, laissant les marocains faire le jeu. Ces derniersse sont créés la première véritable occasion du jeu à la 6e, suite à une erreur du défenseur Ayoub Azzi,Saimon Msuva lui chipe le cuir à la hauteur de la surface de réparation et bien qu'il soit gêné, il a pu armer son tir. Hicham Nekkache, le meilleur buteur de l'histoire du Mouloudia aux compétitions africaines, réplique à la 19e. Il s'est infiltré dans la surface de réparation et adresse un puissant tir à ras de terre qui passe juste à côté du poteau gauche, alors que Walid Derradja était même court sur l'action pour couper la trajectoire de la balle et la mettre dans les filets.

La 54e sonne le tournant de la rencontre. Le défenseur Zidane Mebarakou fût logiquement expulsé suite un geste antisportif sur l'attaquant Hamid Ahadad. Ce dernier profite juste après d'une mésentente entre le gardien mouloudéen Faouzi Chaouchi et le défenseur Ayoub Azzi.Seul face une cage vide, il ouvre le score sans trembler à la 76e.

On pensait alors que les mouloudéens étaient finissurtout en infériorité numérique et la grosse colère de la galerie, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les vert et rouge dominent et pressent. Ils égalisent logiquement par l'entremise du milieu de terrain Amir Karaoui, reconverti en arrière gauche à neuf minutes de la fin, profitant de la délicatesse de la défense marocaine.

Le Mouloudia d'Alger est donc revenu de loin. Il prend un point qui pourrait s'avérer précieux à la fin de cette phase. Mais avant ça, il faudra se racheter à Sétif dans dix jours.

Le Difaâ El Jadida qui a raté deux points précieux aura quant à lui un adversaire solide, l'ogre congolais du TP Mazembe.

Réactions

Bernard Casoni (entraîneur du Mouloudia d'Alger)

« Certes on n'a pas gagné cette rencontre, mais nous avons réalisé un match héroïque, après l'expulsion de Mebarakou qui nous a contraints de jouer presque toute la seconde période en infériorité numérique, et tout en étant menés au score, on a pu revenir dans le match et prendre un point. C'est pour cette raison que je peux considérer ce résultat comme positif. On aurait même pu gagner le match ».

Amir Karaoui (défenseur du Mouloudia d'Alger)

« Nous sommes déçus de ce match nul, car on pouvait bien prétendre à un meilleure résultat, malgré notre infériorité numérique.Il y avait de la possibilité pour ajouter un autre but et prendre les trois points, mais rien n'est encore joué. On reste confiants car nous ne sommes qu'à la première journée et nous avons les moyens d'aller chercher un bon résultat à Sétif et de récupérer les points perdus à la maison ».

Abderahim Taleb (entraîneur du Difaâ El Jadida)

« Je pense que la partie était difficile et nous avons prouvé qu'on n'était pas venus à Alger pour défendre, car on a essayé de réaliser une victoire qui nous a échappé. Certes le score est équitable, mais le fait qu'on menait au score avant de se faire rejoindre par le Mouloudia à la marque, cela veut dire qu'on avait la possibilité de prendre les trois points. Je pense toutefois que les absences enregistrées ont eu raison de nous et on a aussi perdu des joueurs en cours de partie et notre groupe manque d'expérience. Il ne faut pas oublier que le MCA a un bon potentiel et il a été poussé par son public qui a joué un grand rôle pour que son équipe revienne au score ».

Merouane Hadhoudi (défenseur du Difaâ El Jadida)

« Ce soir, nous avons produit un gros match face à une grande équipe du Mouloudia poussée par son public. La pression exercée par les supporters n'a eu aucune emprise sur nous. On a joué sans complexe et je peux vous dire qu'on a raté aujourd'hui la victoire à cause du manque de concentration ».