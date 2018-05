Afrique: Deux matches de feu au stade Félix Houphouët-Boigny

Malgré la qualité de l'adversaire, la jeune formation ivoirienne se veut confiante. « Nous pensons avoir trouvé la formule adéquate pour les contenir. Ajouté à cela, il y a la qualité du jeu et aussi notre philosophie de jeu. C'est sûr que nous allons nous créer des occasions. Il va donc falloir les concrétiser et prendre les 3 points », confie Diallo Kouassi Romuald, le capitaine du WAC ivoirien.

Peu rassurant à domicile depuis le début des compétitions continentales, l'ASEC dit avoir tiré les leçons des précédents matches. Les Mimos qui ont décidé d'élever leur niveau pour cette phase de poules vont surtout miser sur l'excellente santé de son attaquant de pointe, Amed Touré, auteur de 17 buts dont 12 doublés, en 13 matches dans le championnat national (deuxième meilleur buteur actuel de la Ligue 1). « Je suis conscient qu'il y a une différence entre le championnat national et la Coupe d'Afrique. Mais c'est le football. Si nous sommes plus efficaces, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le dessus sur l'adversaire, malgré sa qualité», assure Amed Touré, l'attaquant de l'ASEC qui connaît bien son rival du jour 1.

C'est l'ASEC Mimosas qui ouvrira les hostilités face aux Ghanéens. Dans une poule A assez relevée qui comprend également les Marocains du Raja de Casablanca et les Congolais de l'As Vita club, le champion de Côte d'Ivoire doit impérativement prendre un bon départ. Le titre de champion de Côte d'Ivoire en poche, depuis deux semaines, l'ASEC n'a plus que cette compétition comme challenge. Sa brillante victoire (3-2), dimanche dans le derby contre l'Africa Sports a été un bon test pour la bande à Amani Yao qui compte poursuivre sur sa lancée. « Maintenant que nous avons plié le championnat, il nous faut bien négocier cette seconde phase de la C2. Cette compétition fait partie de nos objectifs de la saison», estime Amani Yao Cédar Lambert, l'entraîneur de l'ASEC, qui sait très bien que son équipe aura fort à faire devant les Ghanéens.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.