Angola: Le Président João Lourenço distingué avec la plus haute Médaille d'Ordre Namibienne

Windhoek — Le Président angolais, João Lourenço a reçu vendredi, à Windhoek, la Médaille d'Ordre du Premier Degré, soit la plus haute distinction de la République de Namibie, pour sa contribution à la Lutte pour l'indépendance de la Namibie, pays voisin de l'Angola.

Cette décoration lui a été attribuée par son homologue namibien, Hage Geingob, lors de la cérémonie de commémoration du 40ème anniversaire du massacre de Cassinga perpétré par l'Armée raciste de l'Afrique du Sud, dans un camp de réfugiés namibiens, au sud du territoire angolais.

Dixième chef de l'Etat à recevoir cette médaille, João Lourenço a remercié profondément les autorités namibiennes pour ce geste fait à son égard.

"Mes profonds remerciements, au nom du peuple et du gouvernement angolais, et en mon nom personnel pour m'avoir distingué avec la plus haute décoration de votre pays, ce qui a pour nous une grande valeur et une signification transcendante", a déclaré João Lourenço à cette occasion.

La Médaille d'ordre du plus haut niveau namibienne avait été attribuée auparavant à Ketumile Masire (Botswana), Robert Mubage (Zimbabwe), José Eduardo dos Santos (Angola), Julius Nyerere (Tanzanie, à titre posthume), Kenneth Kaunda (Zambie), à Agostinho Neto (Angola, à titre posthume), à Dénis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), Macky Sall (Sénégal) et Goodluck Jonathan (Nigeria).

«Le stoïcisme avec lequel vous avez combattu pour la liberté et l'indépendance nationale a marqué un brillant chapitre de cette région d'Afrique, pleine des faits valeureux menés par des femmes et des hommes namibiens déterminés», a souligné João Lourenço dans son discours prononcé à l'occasion.

Mettant en relief le nom de Sam Nujoma, fondateur de la Nation namibienne, João Lourenço a précisé que les Angolais et Namibiens, unis pour la liberté, avaient versé leur sang sur le champ de bataille, où ils ont perdu quelques uns de leurs meilleurs fils, en vue de réaliser le rêve qui les avait mobilisés pour la victoire.

Pour sa part, le Président namibien, Hage Geingob, a dit que l'Angola et la Namibie étaient des voisins fraternels et unis par des liens de culture et de consanguinité.

"Nous sommes sortis des profondes tranchées de guerre avec nos relatons intactes et plus solides que jamais. Il n'y a pas de meilleur ami sinon celui qui soit disposé à se sacrifier pour son ami", a-t-il affirmé.