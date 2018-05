Angola: Zaire - Un général relève le rôle de la MGA dans la sécurité du pays

Soyo (Angola) — La Marine de Guerre d'Angola (MGA) a plus de responsabilité à assumer dans la sécurisation des zones économiques stratégiques, et dans la surveillance des frontières maritime et fluviale du pays.

Ces propos ont été tenus jeudi, à Soyo, par l'adjoint au chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général Maurício Armando Zulu, lors de la cérémonie de présentation aux troupes du nouveau commandant de la Région Navale Nord (RNN), vice-amiral Noé Magalhães, successeur du vice-amiral Augusto Pedro, qui a occupé ce poste durant trois ans, dans cette ville pétrolifère de la province de Zaire (nord).

Dans son harangue, le général Zulu a demandé aux troupes de la MGA stationnées dans la région de se soumettre aux ordres du nouveau commandant pour la sauvegarde des intérêts de cette zone économique stratégique du pays, dont la juridiction regroupe deux blocs d'exploitation pétrolière en onshore (en terre) et en offshore (en mer), y compris l'usine Angola LNG, productrice de gaz.

Conscient de la vulnérabilité de la longue frontière avec la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo (Brazzaville), l'adjoint au chef d'état-major général a rappelé que la région était sensible à la pratique des actions illicites et de déstabilisation menées par des citoyens émanant de ces pays voisins.

Soulignant la nécessité de renforcer la sécurité, le général a rappelé aux troupes navales que cette région frontière était composée de 64 canaux fluviaux et de 102 îles habitables tout au long du fleuve Zaire.

Soyo, très animée et peuplée, est une circonscription de la province de Zaire, dont le chef-lieu est la ville de Mbanza Congo, élevée en 2017 par l'Unesco au rang de Patrimoine de l'Humanité, car au cours des derniers siècles, il fut la capitale historique du Royaume du Kongo, composé alors de quelques régions du territoire d'Angola, de la RDC, du Congo et du Gabon.