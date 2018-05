Burkina Faso: Délocalisation du Conseil des ministres dans les régions - «Une décision inutile et provocatrice» selon l'UPC

« Le mercredi 02 mai 2018, le Gouvernement a décidé de délocaliser les conseils des ministres dans les 13 régions du Burkina Faso.

L'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) s'indigne contre cette décision gouvernementale complètement inutile et provocatrice. En effet, pendant que le même gouvernement crie au manque de ressources, et que notre pays est rongé par l'hydre terroriste, la seule idée nouvelle que le pouvoir du MPP et de ses alliés a réussi à concevoir, c'est d'organiser une ballade ministérielle.

La capacité pour un conseil des ministres à trouver des solutions aux problèmes des Burkinabè ne réside pas dans le fait qu'il se tient en province, mais plutôt en la compétence des membres du Gouvernement.

Ces conseils des ministres délocalisés vont mobiliser des dizaines de grosses cylindrées, des finances pour les frais de mission, les hébergements, et surtout pour les meetings. Ils vont distraire les paisibles populations et l'administration locale et les détourner de leurs travaux.

Ce qui intéresse les Burkinabè, ce n'est pas de voir la figure d'un ministre ou la grosseur de son véhicule, c'est plutôt de sentir l'effet de ses décisions sur leur vie quotidienne. En fait, il est clair que le MPP et ses alliés veulent battre campagne avant l'heure et ce, aux frais du contribuable burkinabè.

L'UPC invite par conséquent le Président du Faso et le Premier ministre à abandonner immédiatement cette idée de tourisme gouvernemental, et à se concentrer sur les véritables problèmes qui assaillent les Burkinabè.

Ouagadougou, le 04 mai 2018

Pour le Bureau politique national de l'UPC,

Le Secrétaire national chargé des affaires juridiques et institutionnelles, Kouliga D. NIKIEMA »