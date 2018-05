Burkina Faso: Personnes handicapées - La problématique de leur autonomisation économique au menu d'un forum national

Prévu pour se tenir sous le thème «autonomisation sociale et économique des personnes handicapées: états des lieux et perspectives», ce forum national a pour objectif général de mener la réflexion avec tous les acteurs au niveau national sur la question de l'inclusion effective des personnes handicapées au Burkina Faso.

Selon le ministre en charge de la Solidarité nationale et de la Famille, Laurence Ilboudo/Marshall, ce forum national réunira environ 1000 personnes handicapées des 13 régions du pays, des ONG et des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des départements ministériels.

Il est prévu des fora régionaux à partir du 7 mai prochain dans toutes les 13 régions pour réfléchir sur les préoccupations et priorités des personnes handicapées. A ces fora, s'ajoutent l'organisation d'un appel à projets au profit des personnes handicapées pour le financement de 2 325 projets individuels à raison de 200 000 franc Cfa par projet, l'organisation d'une opération de délivrance de cartes d'invalidité en faveur des personnes handicapées dans les 45 provinces, un panel à Ouagadougou sur la problématique de l'autonomisation économique et sociale des personnes handicapées et la tenue d'un dialogue direct entre les personnes handicapées du pays et le président du Faso.

A noter qu'au Burkina Faso, les personnes handicapées représentent 1,2% de la population totale du pays et 47,26% desdites personnes sont de sexe féminin. Les enfants handicapés quant à eux sont au nombre de 79 617. Sur le plan de la répartition géographique, la majorité des personnes handicapées (81,41%) vit en milieu rural.

Ce forum national, premier du genre, sera présidé par le Chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.