Burkina Faso: Installation des membres du HDCS - Les palabres peuvent commencer

La salle de conférences de Ouaga 2 000 a abrité, le 3 mai 2018, la cérémonie d'installation officielle des membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS), un organe national tripartite composé de 30 membres représentant les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. La cérémonie a été présidée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

« Je vous déclare installés dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice de ces fonctions ». C'est la formule qui a consacré l'installation officielle des 30 membres du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), nommés en Conseil des ministres le 4 janvier 2018. Et la formule a été dite par Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Pour lui, le HCDS répond à la nécessité « de mettre en place un creuset qui va permettre le dialogue aussi bien dans la prévention des conflits sociaux, dans la résolution de ces conflits, et dans un organe permanent et apaisant visant à permettre le développement harmonieux du Burkina Faso ».

Après avoir félicité les membres du HCDS, le président du Faso a laissé entendre qu'il « compte sur chacun et chacune d'eux, sur leur engagement pour retrouver l'approche la plus indiquée afin de permettre d'aboutir à l'apaisement et d'amener tout le monde au travail ». Le HCDS est composé de 30 membres titulaires répartis en 10 représentants du gouvernement, 10 représentants des organisations professionnelles d'employeurs, 10 représentants des organisations syndicales de travailleurs. Le président du HCDS se nomme Domba Jean Marc Palm, directeur de recherche à la retraite. Il a été nommé en Conseil des ministres du 14 février 2018. Après son installation officielle, celui-ci a fait comprendre que « le dialogue social est une voie à emprunter pour éviter et/ou limiter les conflits en rappelant à chacun ses droits et aussi ses devoirs».

Et il poursuit en ces termes : « le dialogue social ne saurait s'accommoder de la volonté de quiconque d'imposer les valeurs qui l'animent», car il a un fondement éthique et doit être basé sur des valeurs et des principes, notamment le respect des engagements et de la parole donnée. Pour Domba Jean Marc Palm, « se recommander du dialogue social c'est condamner l'autoritarisme, l'arbitraire, les solutions imposées ». Par ailleurs, le président du HCDS, au nom des autres membres, s'est dit honoré d'avoir été choisi pour siéger dans une institution qui entre en droite ligne des traditions républicaines et des longues et séculaires traditions africaines. Et à l'entendre, « le temps est à l'action, de jeter les bases de la compréhension entre les filles et les fils du Faso afin de renforcer la cohésion sociale. Le dialogue social étant le fondement nécessaire au progrès économique, social et à l'amélioration des conditions de vie du peuple, si tant est que toutes les parties s'en réclament ». Pour ce faire, le président a pris le soin de relever que « les slogans et les déclamations ne suffisent plus. Il faut le prouver concrètement ».

Les membres du HCDS ont été installés devant un parterre d'officiels dont la présidente du Haut conseil du dialogue social du Sénégal.

Pour rappel, le HCDS, organe tripartite de dialogue social, a été créé le 9 mars 2017 en Conseil des ministres. Il a pour feuille de route la prévention et le règlement des conflits sociaux du monde du travail, la promotion de la concertation sur toute question relative au climat social, l'élaboration d'une charte nationale du dialogue social, l'instauration du dialogue permanent entre employeurs et employés, l'élaboration d'études et des recherches, et le renforcement des capacités des partenaires sociaux à tous les niveaux.